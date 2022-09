Damian Halata: "Unser Zusammenhalt beim FCM war unvorstellbar"

Ungewöhnlicher Aufnahmeort für die neue Folge von "Neues vom Krügel-Platz". Gastgeber Oliver Leiste trifft Damian Halata in einer Leipziger Schule. Dort arbeitet der frühere FCM-Stürmer seit Jahren als Sportlehrer. Den Blau-Weißen ist Halata aber nach wie vor noch sehr verbunden – vor allem über die Traditionsmannschaft.

Folge 10 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Halata kam 1974 als Elfjähriger zum 1. FC Magdeburg. Mit 17 machte er dann sein erstes Oberligaspiel für die Blau-Weißen. Gut 200 weitere sollten folgen, in denen Halata allein in der Liga 47 Treffer gelangen. 1983 gewann der Angreifer mit dem FCM den FDGB-Pokal.

Mit seinen 1,78 Metern würde Halata auch in die aktuelle FCM-Mannschaft gut hineinpassen, in der bekanntermaßen viele kleine Spieler im Angriff wirbeln. Doch davon will der 60-Jährige nichts wissen. "Die Zeit damals war etwas ganz besonderes. Unser Zusammenhalt war unglaublich. Das möchte ich auf keinen Fall missen."