Schon seit den Achtzigern begleitet Malte Zander den 1. FC Magdeburg. Zunächst als Fan, später auch als Berichterstatter. "Nur in den Neunzigern habe ich mir mal eine Auszeit genommen", sagt er. "Aber da hat sich der Club ja auch eine lange sportliche Auszeit gegönnt, als er in den Niederungen des Amateurfußballs verschwand." Aktuell berichtet Zander für die Deutsche Presse-Agentur über den FCM. Im Podcast spricht er mit Gastgeber Oliver Leiste über die jüngsten Erfolge der Blau-Weißen, andere Möglichkeiten für den Videoassistenten, Lehren aus der Hinrunde und über Ex-Trainer Jens Härtel.

"Alle Clubfans nach Nürnberg" – dieser Aufruf der FCM-Fans sorgte in Franken für Verwunderung. Schließlich bezeichnen die dortigen Anhänger den 1. FC Nürnberg seit Jahrzehnten als Club. Beziehungsweise "Glubb", in der örtlichen Mundart. Und in Franken vermochte man sich nicht vorzustellen, dass auch andere Fans auf die Idee kommen könnten, ihren Verein als den "Club" zu bezeichnen. So entspann sich eine lustige Diskussion im Internet, welcher Club nun der wahre sei und wer hier nun von wem kopiere.