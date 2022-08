Für Europa reichts noch nicht beim FCM

Wer Pokal sagt, meint den 1. FCM – diese alte Zeitungsschlagzeile wird von den Fans Jahr für Jahr hervorgeholt, wenn der Club im DFB-Pokal startet. Doch wenn in den kommenden Monaten vom Pokal gesprochen wird, wird der FCM dabei nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Denn die Blau-Weißen sind, zum fünften Mal in Folge, in der 1. Hauptrunde ausgeschieden. Gegen Eintracht Frankfurt hieß es am Ende 0:4. Im Podcast besprechen die FCM-Experten des MDR, Oliver Leiste und Guido Hensch, welche Erkenntnisse sich aus diesem Spiel ziehen lassen.