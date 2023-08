Neues vom Krügel-Platz | Folge 6 Über die Pokal-Prämie und den ewigen Elfadli-Poker beim FCM

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

Mit einem Zittersieg in Regensburg zieht der 1. FC Magdeburg in die zweite DFB-Pokal-Runde ein. Wie sollten die zusätzlichen Einnahmen investiert werden? Und spült auch ein Verkauf von Daniel Elfadli bald Geld in die Kassen? Das besprechen die FCM-Experten im Podcast.