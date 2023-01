FCM-Legende Hannemann: "Der Fußball ist nicht mehr der selbe"

Vier Jahre lang spielte Dirk Hannemann für den 1. FC Magdeburg. Dabei erlebte er Höhen und unvergessliche Momente – aber auch den Niedergang des Clubs. Doch obwohl Hannemann für viele große Vereine spielte und nach seiner Zeit beim Club noch mal beim VfB Leipzig anheuerte, hat er sein Herz an Magdeburg verloren. Deshalb kehrte er nach seiner Station in Probstheida in die Elbestadt zurück. Dort wirkt er bis heute. Und drückt dem FCM nach wie vor die Daumen.

Folge 20 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

Dirk Hannemann ist dem FCM noch heute verbunden, etwa durch die Traditionsmannschaft des Clubs. Bildrechte: imago/Christian Schroedter Seit zehn Jahren trainiert Dirk Hannemann die erste Männermannschaft von Fortuna Magdeburg in der Verbandsliga. Dort trifft er mit seinem Team seit dieser Saison auf die neu gegründete U23 des 1. FCM. "Dass dem Club das geschenkt wurde, finde ich nicht in Ordnung. Andere Vereine müssen hart arbeiten, um in die höchste Spielklasse Sachsen-Anhalts zu kommen", sagt Hannemann. Doch eigentlich habe er nach wie vor ein gutes Verhältnis zum Club, betont er. Gerade im Nachwuchsbereich würden beide Vereine gut zusammenarbeiten.

