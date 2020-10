Neues vom Krügel-Platz | Folge 7 Der FCM geht einen Schritt nach vorne – und zwei zurück

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Sechs Spiele, nur ein Sieg – der FCM hängt im Tabellenkeller fest. Die Experten Hensch und Leiste diskutieren im Podcast, warum sich der Club zuletzt so wechselhaft präsentierte und was sich in den kommenden Wochen ändern muss, um wieder erfolgreich zu sein.