Über den Erfolg des FCM und die Rassismus-Vorwürfe gegen Dennis Erdmann

Weitere Themen: das Comeback von Kapitän Tobias Müller und die stabile Defensive (ab Minute 07:00), die Rolle der Zuschauer beim Erfolg des Klubs (10:00), die Transfer-Bilanz (14:00), die Verletzung von Sirlord Conteh (18:00) und der Blick auf die kommenden Aufgaben in Dortmund und Stendal (ab 20:00).

Vor zwei Wochen soll Dennis Erdmann, von 2017 bis 2019 beim FCM unter Vertrag, mehrere FCM-Spieler in der Partie gegen Saarbrücken rassistisch beleidigt haben. In der vergangenen Woche kam es zur ersten Verhandlung vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Am kommenden Montag soll nach einer zweiten Verhandlung ein Urteil fallen. Vorläufig ist Erdmann gesperrt.