FCM-Fanvertreter Niedung: "Ich glaube an den Aufstieg!"

Der 1. FC Magdeburg steht an der Spitze der Drittliga-Tabelle und die Fans dürfen ihre Mannschaft nach langer Abstinenz wieder im Stadion anfeuern – für Matthias Niedung, Fanvertreter im Aufsichtsrat des FCM, ist das "gerade einfach eine geile Zeit".

In Folge 10 von " Neues vom Krügel-Platz " spricht Niedung über ...

Niedung spricht im Podcast über das Miteinander des Aufsichtsrates mit Sportchef Otmar Schork und Cheftrainer Christian Titz . Außerdem in der Diskussion: die hervorragende sportliche Entwicklung der vergangenen Monate.

Im Podcast erklärt Matthias Niedung, warum die Fan-Szene des FCM in der vergangenen Saison zwar so gut wie gar nicht im Stadion sein durfte, doch seiner Meinung nach trotzdem gestärkt aus der Zeit hervorgegangen ist.

Er spricht über die Rückkehr der Fans ins Stadion und sagt mit Blick auf steigende Zuschauerzahlen und die Corona-Pandemie: "Wir sagen immer, dass wir eine Familie sind, also müssen wir auch wie in einer Familie aufeinander aufpassen." Was genau er damit meint, erklärt Niedung im Podcast.