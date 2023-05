FCM-Experte: "Achim Streich zu treffen, war eine Ehre"

Große Runde diesmal in "Neues vom Krügel-Platz": Im Studio in Magdeburg haben sich die FCM-Experten des MDR, Daniel George, Guido Hensch und Oliver Leiste sowie dpa-Journalist Malte Zander versammelt. Neben den aktuellen Geschehnissen beim FCM besprechen sie die Zukunft des Podcasts.

Folge 34 von " Neues vom Krügel-Platz " in der Übersicht:

Am Ende ist es die gewünschte sorgenfreie Saison des FCM in der 2. Bundesliga. Doch auf dem Weg dorthin gab es einige Hindernisse zu überwinden. Die Experten analysieren, welche Phasen der Club in dieser Saison durchlebt hat. Zudem diskutieren sie, wie Trainer Christian Titz es geschafft hat, seiner Linie treu zu bleiben und die Mannschaft weiterzuentwickeln.