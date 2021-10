Auf der regulären Mitgliederversammlung am Sonntag hat der FCM die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 präsentiert. Bei einem Umsatz von 12,1 Millionen Euro stand am Ende ein Plus von 854.000 Euro für die ausgegliederte Profiabteilung. Das Eigenkapital liegt bei 6,6 Millionen Euro. Das ist ein sensationeller Wert für einen Drittligisten. Für diese Zahlen gab es in der Saison, in die auch der Beginn der Corona-Pandemie fiel, eine simple Erklärung: der Transfer von Marius Bülter hat dem FCM rund 1,7 Millionen Euro in die Kassen gespült.