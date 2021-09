FCM-Profi Florian Kath: "Wenn ich das FCM-Trikot trage, spüre ich eine besondere Verantwortung"

Bereits in der Saison 2016/2017 trug Kath das Trikot des 1. FC Magdeburg . Auch in der vergangenen Saison war er vom SC Freiburg ausgeliehen. Im Sommer wechselte er nun fest zum FCM.

Weitere Themen: Unterschiede und Gemeinsamkeiten seiner Trainer Christian Streich aus Freiburg und Christian Titz vom FCM sowie die Energie der Fans in Magdeburg. Kath sagt: "Diese Power wie in Magdeburg habe ich in keinem anderen Stadion erlebt – auch nicht in der Bundesliga."