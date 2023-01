FCM-Defensive weiter bodenlos

Ein Elfmeter nach zwei Minuten, ein Gegentor nach einer Ecke und eins nach einem katastrophalen Fehlpass: In Düsseldorf legt der FCM die gleichen Schwächen an den Tag, die auch schon in der Hinrunde immer wieder zu beobachten waren. "Gefühlt hat es diese 75 Tage Pause gar nicht gegeben. Der FCM macht die gleichen Fehler wie zuvor", ärgert sich Hensch. Es wird Zeit, bei der Aufstellung und in der taktischen Ausrichtung endlich Konsequenzen zu ziehen, fordert er deshalb.