FCM-Experte: "Das fühlt sich endlich wieder wie Fußball an"

FCM-Experte Guido Hensch hat sich am Wochenende das Testspiel des Halleschen FC gegen Eintracht Braunschweig live im Erdgas Sportpark angeschaut – genau wie Magdeburgs Trainer Thomaß Hoßmang. "Da habe ich nichts gesehen, was dem FCM Angst machen müsste", sagt Hensch und begründet seinen Optimismus vor dem Saisonauftakt in Liga drei am Sonnabend gegen den HFC.