FCM-Experte: "Genug Lehrgeld gezahhlt"

2018 spielte der FCM in Paderborn 4:4. In der vergangenen Saison gab es an gleicher Stelle einen 5:4-Erfolg gegen Verl. Nun kommt es am Wochenende zum Wiedersehen mit dem SC Paderborn und einigen Ex-FCM-Spielern. Dabei trifft die beste Offensive der Liga (Paderborn) auf die schlechteste Abwehr. Riecht nach Handballergebnis. Dabei hat Guido Hensch doch nur einen Herzenswunsch: "Es wäre so wichtig, wenn der FCM mal wieder zu Null spielt."