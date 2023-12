Über die Zeitenwende im deutschen Fußball und ein Märchen beim FCM

Fast war alles zu spät. Es sah so aus, als müsse sich der 1. FC Magdeburg am Samstagnachmittag in Fürth geschlagen geben. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit dann die Erlösung: der Ausgleich zum 1:1! Zufriedenheit statt Frust. Der FCM ist obenauf.