Dank des "Donnerwetters" – über den Aufschwung des FCM

Der letzte Heimsieg? War am 2. Oktober 2022, gegen Regensburg. Das letzte Mal zu Null gespielt? Auch das hatte der 1. FC Magdeburg zuletzt in der Partie gegen Regensburg vor fünf Monaten geschafft.

Doch all das änderte sich am Freitagabend. Denn Magdeburg siegte daheim mit 2:0 gegen Kaiserslautern. Damit setzte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz nicht nur ihren Aufwärtstrend fort, sondern gewann auch noch erstmals in dieser Saison zwei Partien in Folge.