Deshalb packt der FCM den Klassenerhalt

Bereits jetzt, acht Spieltage vor Saisonende, hat der 1. FC Magdeburg so viele Punkte gesammelt wie in der bislang letzten Zweitliga-Spielzeit 2018/2019: 31 an der Zahl. Damals musste der Klub am Ende den Abstieg verkraften. Diesmal hat sich der FCM inzwischen in eine prima Lage versetzt, um den Klassenerhalt zu packen.