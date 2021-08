Gegen Duisburg traf der FCM auf einen guten Gegner – und konnte sich schließlich mit 2:1 durchsetzen. Dabei waren es vor allem in der ersten Halbzeit die fußballerische Qualität und das energische Nachsetzen, die den Unterschied machten. In der zweiten Halbzeit verpasste der FCM eine frühe Entscheidung und musste schließlich noch zittern. "Da waren riesige Räume, die der FCM nicht genutzt hat", erinnert sich Hensch. Ihm fehlte in dieser Phase die Zielstrebigkeit. Etwas berauscht von der eigenen Dominanz litt mit zunehemender Spieldauer dann auch die Konzentration, hat Oliver Leiste beobachtet. Die Experten besprechen die ersten Eindrücke von Tobias Knost und schauen, wie sich der Wechsel von Connor Krempicki zu Adrian Malachowski ausgewirkt hat.