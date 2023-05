Neues vom Krügel-Platz | Folge 33 Jetzt ist Zeit für Spaßfußball beim FCM

Magdeburg macht sich bereit zum Feiern. Denn schon am Freitag könnte der letzte kleine Restzweifel am Klassenerhalt beseitigt werden. Die frühzeitige Planungssicherheit bringt den Club auch für die kommende Saison in eine gute Position. Und die könnte sogar noch besser werden, denn eine gute Platzierung in der Endtabelle würde sich für den Club auch finanziell lohnen.