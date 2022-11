Das FCM-Halbjahreszeugnis: Versetzungsgefährdet!

17 Spiele, 17 Punkte – das ist die Bilanz des 1. FC Magdeburg nach der Hinrunde in der 2. Bundesliga. Im Vergleich zum ersten Zweitliga-Abenteuer vor vier Jahren hat der Club damit einen enormen Sprung gemacht. Und überwintert dennoch auf einem Abstiegsplatz. Das große Ziel, nämlich der Klassenerhalt, wäre damit verfehlt. Im Podcast diskutieren die FCM-Experten des MDR, Oliver Leiste und Guido Hensch, über die jüngsten Spiele und darüber, wie der Club auf das Abschneiden in der Hinrunde reagieren sollte.

Folge 18 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Es ist das alte Lied beim FCM: Immer wieder bringt sich die Mannschaft durch eigene Nachlässigkeiten in Schwierigkeiten. Gegen Darmstadt sah Cristiano Piccini Rot. In der Folge verlor der FCM noch gegen den Spitzenreiter. In Bielefeld legte Innenverteidiger Alexander Bittroff das Führungstor für die Arminia auf.