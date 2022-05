Fechner und Kallnik weg: Das Ende einer Ära beim FCM

Der Mitgliederversammlung am Donnerstag folgte ein mittleres Erdbeben am Montag. Mario Kallnik wird seinen Vertrag als Geschäftsführer beim 1. FC Magdeburg nicht verlängern. Zugleich wurde auch Peter Fechner, der langjährige Präsident, verabschiedet. Doch was bedeutet das für den FCM? Darüber diskutieren die MDR-Experten Jens Lampe und Oliver Leiste in dieser Episode.