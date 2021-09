Experte: "Krise? Um Gottes Willen! Aber der FCM muss lernen"

Es war ein wahrlich packendes Duell am Freitagabend zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC. Mit 2:3 musste sich der Tabellenführer aus Magdeburg den arg ersatzgeschwächten Hallensern am Ende geschlagen geben. Die FCM-Experten Jens Lampe und Daniel George analysieren den Auftritt im Podcast und werfen einen Blick voraus.

Folge 12 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Nach 20 Minuten traf Amara Condé nach einem perfekten Spielzug zur Führung des FCM. Doch durch Fehler in der Magdeburger Defensive drehte Halle die Partie. Mehr als der Anschlusstreffer durch Kai Brünker gelang den Gästen vor 10.065 Zuschauern nicht mehr.

Ein FCM-Fan schrieb im Anschluss in der Facebook-Gruppe zum Podcast: "Leidenschaft schlägt spielerische Klasse!" Die FCM-Experten besprechen diese These und analysieren die Gründe für die zweite Niederlage in Folge. "Der FCM hat sich einlullen lassen", sagt Lampe und erklärt, warum.