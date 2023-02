Über die "Pippi-Langstrumpf-Welt" des FCM

Es war die Szene der Partie, dabei fand sie nach dem Schlusspfiff statt: Die Profis des FCM hatten sich vor dem "Block U" versammelt. Die Ultras in Person des Vorsängers geigten der Mannschaft ihre Meinung. Plötzlich eilte Trainer Christian Titz herbei und beorderte seine Spieler offensichtlich in Richtung Kabinentrakt – mitten in der Ansprache des Vorsängers. Titz sprach im Anschluss von Pöbeleien der eigenen Fans.