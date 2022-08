Über berechtigte und überzogene Kritik am FCM

Zwei Niederlagen und ein Sieg aus den ersten drei Saisonspielen in der zweiten Bundesliga – für einige Anhänger des 1. FC Magdeburg ist diese Bilanz bereits Anlass genug, um grundsätzliche Fragen zu stellen.

Folge 7 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Ein 19 Jahre alter Abwehrspieler als Königstransfer? So wurde Jamie Lawrence vor Saisonbeginn zumindest von einigen Fans und Experten gesehen. Doch in den ersten drei Partien fiel der Verteidiger regelmäßig unglücklich auf, zuletzt mit seiner Beteiligung am ersten Gegentor und einer Gelb-Roten Karte gegen Kiel.