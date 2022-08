Systemwechsel jetzt beim FCM!

In den bisherigen Partien spielte der FCM durchschnittlich 433 Pässe. So viele wie kein anderes Team in Liga 2. Der Club hat im Schnitt 63 Prozent Ballbesitz, nur der HSV ist da noch besser. Diese Daten werden von den Verantwortlichen auch gerne bemüht, um zu belegen, dass der Club spielerisch in der 2. Bundesliga mithalten kann. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn die alte Binsenweisheit, dass Ballbesitz keine Tore schießt, kann man momentan beim 1. FC Magdeburg erleben. Offensiv fehlen Ballkontakte und Abschlüsse im Strafraum. Kaum ein Team erspielt sich so wenige Großchancen wie der FCM. Auf der anderen Seite lässt keine Mannschaft aktuell so viele Schüsse und Großchancen zu wie die Blau-Weißen.