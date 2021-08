Im Herbst seiner Karriere erlebte Steinbach beim VfB Oldenburg eine wilde Zeit . Schon der Weg dorthin war abenteuerlich. Schließlich hatte er eigentlich schon bei einem anderen Verein zugesagt. Doch dann kam Rudi Assauer , damals Manager in Oldenburg, und löste den gerade erst geschlossenen Vertrag kurzerhand auf. Und fast wäre Steinbach anschließend noch in der Bundesliga gelandet – mit weiter über 30. Im Podcast erzählt der frühere FCM-Spieler von seinen Verhandlungen mit Rudi Assauer und davon, wie sich sein Leben nach der Wiedervereinigung verändert hat.

Oldenburg, Cloppenburg, Wilhelmshaven – für diese Vereine stand Steinbach zum Teil mehrfach als Trainer an der Seitenlinie. Doch mit seinen Erfahrungen als Profi war es nicht immer leicht, sich auf die Amateurfußballer einzustellen, berichtet er: "Es ist ein Riesenunterschied, wenn Spieler vor dem Training noch arbeiten müssen. Am Anfang, als ich die Erfahrung noch nicht hatte, habe ich auch das eine oder andere Mal überzogen." Doch im Laufe der Zeit habe er auch für sich viel gelernt, berichtet Steinbach.

"Maxe" Steinbach wohnt seit vielen Jahren nicht mehr in Magdeburg. Wie hat sich sein Blick auf den FCM aus der Ferne verändert? Wie nimmt er den Verein heute wahr und was traut er den Blau-Weißen zu? "Wenn du gut aus den Startlöchern kommst, kann das eine Saison werden, die in Magdeburg keiner mehr vergisst", sagt Steinbach. "Wenn sie aber nur ein Prozent nachlassen, kann es schon schwer werden." Zum Ende der Folge erklärt Steinbach, warum seine Spielerkarriere nicht gegen eine in der heutigen Zeit tauschen würde.