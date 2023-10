Krise des FCM: "Der Druck auf Trainer Christian Titz ist jetzt da"

Nach einer guten halben Stunde entschied sich Cheftrainer Christian Titz für zwei drastische Auswechslungen: Torjäger Luca Schuler und Kapitän Amara Condé mussten den Platz verlassen. Beide ärgerten sich darüber ganz offensichtlich gewaltig. Plus: Die Körpersprache aller FCM-Profis ließ zumindest in der ersten Halbzeit sehr zu wünschen übrig.

Zahlreiche FCM-Fans stellten in der offiziellen Facebook-Gruppe zum Podcast deshalb eine Frage zum Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer: Kriselt es auch in dieser Beziehung? Oder steckt der 1. FC Magdeburg tatsächlich "nur" in einer Ergebniskrise? Ein weiteres Thema im Podcast.