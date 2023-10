"Der FCM muss einfach wieder an sich glauben"

Der 1. FC Magdeburg steckt in seiner ersten Ergebnis-Krise dieser Saison. Allmählich wächst die Unzufriedenheit, richtungsweisende Wochen stehen dem FCM bevor.

Folge 14 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Zu Beginn des Podcasts redet sich FCM-Experte Guido Hensch in Rage. Der Grund: fehlende Gästeparkplätze. "Ich finde das eine Frechheit", sagt Hensch. "Du hast ein Auswärtsspiel in einem WM-Stadion und es gibt keine Parkplätze für Auswärtsfans." Außerdem stellt Hensch die Einschätzung als Hochsicherheitsspiel in Frage und erklärt im Podcast, warum.