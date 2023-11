Wie kommt der FCM aus der Krise?

Zum "Schicksalsspiel" hatte FCM-Experte Guido Hensch die Partie gegen Rostock im Vorfeld erklärt. Sollte sich Magdeburg erneut geschlagen geben müssen, "muss laut über alles nachgedacht werden", so Hensch. Trotz früher Führung ging das Heimspiel für den 1. FC Magdeburg am Ende mit 1:2 verloren. Also wird laut nachgedacht.