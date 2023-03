Der Countdown zum FCM-Klassenerhalt

Jubel ob des Punktgewinns gegen Paderborn auf der einen, Trauer nach zwei Todesfällen im Umfeld auf der anderen Seite: Beim FCM erlebten Fans und Spieler ein sehr spezielles Wochenende. An dem der 1. FC Magdeburg seine aufsteigende Form jedoch bestätigt. Die FCM-Experten des MDR, Guido Hensch und Oliver Leiste, besprechen die Ereignisse und überlegen, warum der Club plötzlich so stabil auftritt.

Außerdem gedachte der Club am Wochenende auch dem Vater von Stürmer Kai Brünker, der vergangene Woche tot aufgefunden worden war. Leiste und Hensch besprechen die Gedenaktionen an diesem Spieltag und erinnern an das Wirken Janecks. Dabei kommen auch die Fans, für die er so wichtig war, zu Wort.