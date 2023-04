Zu Ostern verteilt der FCM Geschenke

Vor der Saison sprach Sportdirektor von einer "sorgenfreien Saison", die der FCM spielen wolle. Als der Club dann zwischenzeitlich tief im Tabellenkeller steckte, kassierte er die Formulierung. Doch inzwischen hat sich der FCM ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze geschaffen und so könnte es am Ende eine solche Saison werden, von der alle gehofft hatten. Eine sorgenfreie nämlich. Schon gegen Sandhausen könnte der FCM einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung machen, erklären Hensch und Leiste.