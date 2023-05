Neues vom Krügel-Platz | Folge 36 Das große Fazit der Zweitliga-Saison des FCM

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

In der Hinrunde herrschte Krisen-Stimmung beim 1. FC Magdeburg. Dann krachte es sogar zwischen Fans und Trainer. Doch in der Rückrunde spielte der Klub stark auf. Wer waren Gewinner und Verlierer? Welche Momente bleiben in Erinnerung? Und wie? Die Spielzeit 2022/2023 des FCM in der Podcast-Analyse.