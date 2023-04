Das unwahrscheinliche Scheitern des FCM

Gut 3.000 FCM-Fans mit Handicap haben am Samstag das FCM-Spiel gegen Sandhausen im Stadion verfolgt. Bereits zum zwölften Mal hat der Club Anhänger mit Einschränkungen am "Behindertentag" eingeladen. Neben dem schönen Erlebnis an sich gab es in den vergangenen Jahren auch stets Erfolge zu bejubeln. Denn an diesem besonderen Spieltag blieb der FCM bislang stets unbesiegt. Neun Siege und zwei Unentschieden standen bisher am "Behindertentag" für den FCM zu Buche.