Neues vom Krügel-Platz | Folge 8 "Was willst du als FCM-Fan mehr?"

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

Noch immer ungeschlagen rangiert der 1. FC Magdeburg in der zweiten Bundesliga auf dem vierten Tabellenplatz. Nun stehen zwei Höhepunkte an: Daheim geht es gegen Hertha BSC Berlin und dann zum FC Schalke 04. Im Podcast bewerten die FCM-Experten den Saisonstart und werfen einen Blick in die Zukunft des Klubs.