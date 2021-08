Am Ende des DFB-Pokal-Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC St. Pauli hatten die Blau-Weißen 45 Schüsse abgegeben. Die Gäste dagegen nur elf. Auch in vielen weiteren Statistiken lag der Club, zum Teil deutlich, vorn. Nur in einer nicht: Bei den erzielten Toren hatte St. Pauli eins mehr. Und allein das entscheidet im Fußball. Doch welche Erkenntnisse bringen die ganzen Statistiken? Und was kann der FCM Positives aus der Niederlage ziehen? Darüber sprechen Hensch und Leiste zu Beginn der Folge.