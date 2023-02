Atik allein reicht nicht für den FCM

Es fühlt sich fast an wie eine Kassette beim FCM in dieser Saison. Doch leider eine, die den Club wieder und wieder im falschen Film zeigt. So auch am Samstag im Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Dort verlor der FCM mit 1:2 - weil er in der Abwehr wieder Fehler machte, die auch die Experten im Podcast, Guido Hensch und Oliver Leiste, in dieser Saison schon oft angesprochen haben.