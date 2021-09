Taktik-Experte: "Der FCM-Fußball ist spektakulärer geworden"

Jeremy Buß betreibt bei Instagram und Twitter die Seite " Virtualfootball Magdeburg ". Dort präsentiert er Taktikanalysen und interessante Statistiken rund um den 1. FC Magdeburg. Bei seinem letzten Besuch in "Neues vom Krügel-Platz" legte er die damaligen Mängel im Offensivspiel des FCM schonungslos offen. Doch die Zeiten haben sich geändert, seit Christian Titz Cheftrainer bei den Blau-Weißen ist. Und so können Buß und Moderator Oliver Leiste diesmal über deutlich erfreulichere Aspekte des FCM-Spiels sprechen.

Kurz vor Saisonbeginn erklärte Buß in einem Post die taktische Ausrichtung des FCM. Dieser trat zum Ende der letzten Saison und auch in der Vorbereitung meist mit einem 4-3-2-1-System an – der sogenannten Tannenbaumformation. Buß und Leiste besprechen, wie diese Aufstellung Eingang in der FCM-Liga-Alltag der aktuellen Saison gefunden hat. "Es ist ein System, bei dem wir offensiv oft Überzahl kreieren, ohne zu konteranfällig zu sein", erläutert Buß. Im Gespräch klären er und Leiste auch, warum sich Andreas Müller immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und welche Spieler in diesem System die größten Freiheiten haben.