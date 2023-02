FCM-Sieg gegen Kiel: Signal ja, aber noch keine Wende

Nach zweimaligem Rückstand feiert der 1. FC Magdeburg in Kiel einen vielumjubelten Sieg – und verlässt damit die Abstiegsränge. Vorausgegangen war eine Woche mit intensiven Diskussionen im Umfeld. Ist nun also alles wieder gut? Darüber diskutieren die FCM-Experten des MDR, Jens Lampe und Oliver Leiste, im Podcast.

Folge 23 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Nachdem es am Zaun der Fantribüne zwischen Anhang und Mannschaft emotional wurde, war Otmar Schork zur Stelle und schlichtete. In der Folge organisierte er eine Aussprache zwischen Fans und Trainer Christian Titz und stellte sich auch auf der wöchentlichen Pressekonferenz klar vor das Team. Jens Lampe lobt: "Schork hält sich oft im Hintergrund. Doch er geht in die Öffentlichkeit, wenn er das Gefühl hat, es brennt und er muss Dinge erklären." Aus Sicht des Experten hat der Sportgeschäftsführer des FCM diesmal genau richtig gehandelt.