Der große FCM-Check vor dem Rückrundenstart

"Wann hatten wir das letzte Spiel in der zweiten Liga? Anfang November. Jetzt sind wir zwei Monate später. Dass Verstärkung her musste, war klar", sagt FCM-Experte Hensch. "Aber ist sind immer noch nicht da. In zehn Tagen wollen wir den Rückrundenauftakt in Düsseldorf spielen. Mir ist es einfach generell viel zu ruhig für die Situation, in der sich der FCM befindet."