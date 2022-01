Der 1. FC Magdeburg sorgte in dieser Woche mit einer Veröffentlichung besonders im Amateurfußball für Aufsehen: In einem Schreiben warb der Klub offensichtlich für eine neue U-23-Mannschaft des FCM.

Warum? Weil die wahrscheinlich nicht in der untersten Liga starten soll, sondern gleich in einer höheren – wie der Verbandsliga. Die FCM-Experten diskutieren über den Sinn einer U23 und erklären, was in der Vergangenheit verpasst wurde.