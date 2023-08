Neues vom Krügel-Platz | Folge 4 "Ganz anderes Gefühl" als vergangene Saison – über den Auftakt des FCM

Erst ein Unentschieden gegen Wiesbaden, dann ein Heimsieg gegen Braunschweig – so gut wie in dieser Sppielzeit ist der 1. FC Magdeburg noch nie in eine Zweitliga-Saison gestartet. Woran das liegt, klären die FCM-Experten im Podcast.