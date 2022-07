FCM-Experte: "Dieses Größenproblem ist nicht zu unterschätzen"

Das Magdeburger Publikum hat am Samstag zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem Video Assistant Referee (VAR), also dem Videoschiedsrichter gemacht. In der 3. Liga gab es diese Unterstützung bislang nicht. Gleich drei Mal wurden Szenen überprüft und das Spiel unterbrochen. Bei einem Handspiel-Tor und einem Elfmeter profitierte der FCM, bei einem Handspiel im Strafraum fiel dann aber eine Entscheidung gegen die Blau-Weißen.