Die große Vorschau auf die Zweitliga-Saison des FCM

Die Euphorie im Umfeld des 1. FC Magdeburg ist offenbar groß. So vermdelte der Klub in der vergangenen Woche einen Rekord: 13.050 Dauerkarten gingen an den Mann oder die Frau. Damit ist in jedem Heimspiel mehr als ein Drittel der 30.098 Zuschauer fassenden MDCC-Arena besetzt.