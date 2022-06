Bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik im Berliner Olympiastadion hat Max Heß am Samstag (25.06.2022) zum sechsten Mal seit 2016 im Dreisprung triumphiert. Dem ehemaligen Europameister aus Chemnitz genügten dafür international unterdurchschnittliche 16,20 Meter. Die EM-Norm liegt bei 16,95 m, die WM-Norm bei 17,10 m. "16,20 Meter sind eigentlich nicht das, was ich will. Das soll schon noch ein ganzes Stück weitergehen", sagte Heß, der beim Anlauf mit einigen Problemen zu kämpfen hatte.