Sachsen

Der Sächsische Fußball-Verband (SFV) setzt aufgrund der Corona-Pandemie und der bevorstehenden politischen Entscheidungen in diesem Jahr keine Pflichtspiele mehr an. Diese Entscheidung gilt für den gesamten Landesspielbetrieb aller Altersklassen und solle für die Vereine mehr Planungssicherheit schaffen, teilte der SFV mit. Präsident Hermann Winkler erklärte: "Die behördlichen Verfügungen lassen in diesem Jahr keine Spiele mehr zu. Als Präsident werde ich bei den politischen Entscheidungsträgern aber weiter ganz besonders für die Freigabe des Trainingsbetriebs für unsere Kinder und Jugendlichen kämpfen und hoffe, dass wir im neuen Jahr so schnell wie möglich wieder auf die Plätze zurückkehren dürfen."

Sachsen-Anhalt

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt wird den Spielbetrieb ebenfalls bis zum 31. Dezember einstellen. "Damit ziehen wir sozusagen die Winterpause nach vorn. Aus jetziger Sicht ist es auch nicht möglich den Spielbetrieb in irgendeiner Weise wieder aufzunehmen", sagte Geschäftsführer Frank Pohl auf Nachfrage dem MDR. Man habe bereits im November ein Schreiben an die Landesregierung geschickt und darum gebeten, das Training für Kinder und Jugendliche zuzulassen. Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen wurde jedoch eine klare Absage erteilt. "Wir finden es trotzdem wichtig alles Mögliche zu tun, um das Training zuzulassen und stehen mit dem Landessportbund in Kontakt. Über diesen möchten wir mit anderen Sportarten zusammen etwas bewirken. Natürlich muss man abwarten, was heute für Entscheidungen getroffen werden", erklärte Pohl weiter.

Thüringen

In Thüringen hat man sich noch nicht endgültig festgelegt, um die Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz abzuwarten. Am Abend will der Thüringer Fußballverband in einer Telefonkonferenz die Festlegungen besprechen. "Die Tendenz geht aber in Richtung der Entscheidung des Sächsischen Fußballverbandes", erklärte Spielbetriebsleiter Joachim Zeng dem MDR. Man sei bemüht, den Trainingsbetrieb für Kinder und Jugendliche aufrecht zu erhalten, was so auch an den Bildungsminister, der gleichzeitig Sportminister von Thüringen ist, weitergegeben wurde.