Förderkader träumen von höheren Aufgaben

Bis dahin wird Justin Ermisch wahrscheinlich schon wieder einige Partien geleitet haben. Er kennt den anderen Schiedsrichter, der sich im Dezember den Übergriffen ausgesetzt sah, gut. Ermisch ist 17, sein Kollege 18. Beide waren im Förderkader des Stadtverbandes. Dort werden junge Schiedsrichter gezielt unterstützt und können zusätzliche Tests absolvieren. Ab und zu werden die Spiele der Referees sogar auf Video aufgezeichnet und analysiert. So versucht der Verband, seine Unparteiischen weiterzuentwickeln und für höhere Aufgaben zu qualifizieren.

Oder vielleicht sogar für höchste Aufgaben. Denn Ermisch träumt insgeheim von der Bundesliga. Schon mit 12 entschied er sich, Schiedsrichter zu werden. Mit 13 leitete er sein erstes Spiel. "Ich habe mich schon als Kind für die verschiedenen Seiten eines Fußballspiels interessiert. Und mir war relativ schnell klar, dass ich es als Spieler wohl nicht in den Profibereich schaffen werde", sagt der Schüler, der es liebt, Entscheidungen zu treffen.

Drei Jahre nach seinen ersten Schritten als Referee leitete er schon Männerspiele auf Landesebene. Ein rasanter Aufstieg, der noch lange nicht zu Ende sein soll. Denn nur, wenn er es relativ jung in die Regionalliga oder gar die 3. Liga schafft, hat er noch die Chance, auch in der Bundesliga zu pfeifen, weiß Ermisch. Im Schnitt muss er fortan alle zwei Jahre aufsteigen, wenn er das Ziel erreichen will. Vor dem Spiel erklärte Marcel Ermisch (Mitte) seinen Assistenten seine Linie und worauf sie achten sollen. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Diskussionen erst mit Abstand

Für sein Alter wirkt der junge Schiri sehr reif und souverän. Wenn er erzählt, aber auch während der Partie am Samstag. "Die Schiedsrichterei hat mir bei meiner Entwicklung sicher geholfen", sagt er selbst. Doch natürlich gab es auf den Sportplätzen auch immer wieder heikle Situationen, die er bewältigen musste. Etwa, als ein aufgebrachtes Elternteil während eines Spiels auf das Feld stürmte. Als ein verärgerter Spieler Nase an Nase mit ihm diskutierte. Oder auch, als ein Fan ihm zuraunte, dass er nicht der erste Schiri wäre, dem auf diesem Sportplatz die Nase gebrochen würde.

Ermisch versuchte immer, gelassen zu bleiben. Um den Fan kümmerte sich ein Ordner, erzählt er. Die Eltern wurden von den Trainern wieder eingefangen. Und den Spieler ließ Ermisch erstmal einige Sekunden durchatmen, bevor er das Gespräch suchte. Generell versucht er, sich nicht auf Diskussionen einzulassen. Sondern erst mit den Beteiligten zu sprechen, wenn sich diese wieder beruhigt haben. So auch am Samstag, als sich die Eisdorfer nach Spielende über eine Ecke ärgerten, die nicht mehr ausgeführt wurde. Ermisch blieb gelassen und wusste einen seiner Assistenten an seiner Seite. Überhaupt sagt er: "Ich hatte in solchen Situationen nie das Gefühl, dass ich ganz alleine bin." Das gebe ihm Sicherheit und Selbstvertrauen. Hektik nach dem Schlusspfiff. Ermisch (2.v.r) versucht sich auf keine Diskussionen einzulassen. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Sportgerichtsurteil sorgt für Aufsehen

Ein bisschen Gepöbel gehört im Amateurfußball oft dazu. Doch oft genug werden die Grenzen zur Gewalt überschritten. So wie im Dezember, als Ermischs Kollege die Bedrohung am eigenen Leib spürte. Nach dem Vorfall beendet er abrupt seine Karriere. Dabei hatte der Schiedsrichterausschuss der Stadt durchaus versucht, auch ihm zur Seite zu stehen. So gab es mehrere Gesprächsangebote. "Und wir haben ihm auch psychologische Hilfe angeboten", sagt Schiri-Chef Marcel Theumer. Ohne Erfolg. Die Pfeife des jungen Referees bleibt künftig wohl stumm.