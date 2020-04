Von Sven Köhler bis Julian Nagelsmann: Kennen Sie alle aktuellen mitteldeutschen Trainer der ersten bis vierten Liga? Dann können Sie sicher mühelos alle Bildpaare in unserem Spiel zuordnen. Zum Warmwerden müssen Sie in Level 1 sechs Trainern die richtigen Vereine zuordnen. In Level 2 steigert sich die Anzahl auf acht Paare und in Level 3 wird es noch kniffliger: Dann müssen zehn Trainer dem richtigen Verein zugeordnet werden. Und die Zeit läuft!