Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat auf seiner Präsidiumssitzung am Montag (30.03.2020) das Thema Terminierung besprochen. Präsident Frank Hering sagte dem MDR, dass die Partien in den großen Ligen von Sachsen-Anhalt spätestens bis zum 15. Mai wieder aufgenommen werden sollten. Nur dann wäre es möglich, die Saison bis zum 30. Juni zu beenden.

"In den Verbandsligen gibt es Vertragsamateure, deren Verträge am 30. Juni auslaufen. Schon aus Gründen der Haftungspflicht müssen wir die Spielzeit dann beenden", so Hering. Sein Wunsch für einen Wiederbeginn wäre der 1. Mai, weil man dann die Saisons in der Verbandsliga, den zwei Landesligen und den sechs Landesklassen noch relativ sicher über die Runden bekäme.