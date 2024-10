Er gehörte zum "Rest von Leipzig", der sensationell 1964 mit Chemie die DDR-Meisterschaft gewonnen hatte. Bereits am vergangenen Dienstag (22.10.2024) starb Bernd Bauchspieß im Alter von 85 Jahren. Das berichtet die BSG Chemie Leipzig in einer Mitteilung. "Die ganze Chemie-Familie – Verein, Fans, Sympathisanten und seine Mannschaftskameraden von damals – ist in tiefer Trauer und in Gedanken bei seiner Familie und Angehörigen."