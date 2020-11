Fußball Früherer DDR-Nationalspieler Günther Wirth gestorben

Mit seinem Tor beim 2:1 Sieg gegen Wales am 19. Mai 1957 trug sich der gebürtige Dresdner in die Geschichtsbücher ein. Sein Ausgleichstreffer war das erste DDR-WM-Qualifikationstor überhaupt. Sein Enkel Thomas Wirth bestätigte heute der Deutschen Presse Agentur, dass Günther Wirth mit 87 Jahren bereits am 13. November nach langer schwerer Krankheit verstorben sei.

Der 28-malige DDR-Nationalspieler fügte in seiner Nationalkarriere noch 9 Tore hinzu, doch keines wird mehr in Erinnerung bleiben, als das 1:1 in Leipzig vor 100 000 Zuschauern. Der trickreiche Wirth, daher auch "Wibbel" genannt, spielte in der höchsten DDR-Spielklasse zunächst bei Motor Oberschöneweide einem Vorläuferverein vom 1. FC Union Berlin. Danach zog es ihn von 1954 bis 1964 zum ASK Vorwärts Berlin, wo er in 10 Jahren vier Mal DDR-Meister wurde und seine erfolgreichste Zeit verbrachte. Insgesamt absolvierte der Linksaußen-Stürmer 243 DDR-Oberligapartien und erzielte dabei 54 Tore.